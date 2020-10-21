В правительстве призывают регионы развертывать мобильные госпитали (ХОГА)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей по ситуации с распространением COVID-19.
Кроме того, премьер-министр поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской ГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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