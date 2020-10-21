В правительстве призывают регионы развертывать мобильные госпитали (ХОГА)

21.10.2020 15:32

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей по ситуации с распространением COVID-19.

«Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Подавайте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчетах, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода», - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, премьер-министр поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской ГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.