Главная Новости Медицина В правительстве призывают регионы развертывать мобильные госпитали (ХОГА)
21.10.2020  15:32   

В правительстве призывают регионы развертывать мобильные госпитали (ХОГА)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей по ситуации с распространением COVID-19.


//kharkivoda.gov.ua
«Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Подавайте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчетах, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода», - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, премьер-министр поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской ГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, госпиталь, мобильный
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.10 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 21.10 Медицина На одного харьковского врача приходится 60 пациентов с COVID-19 (МГ “Объектив”) 21.10 Медицина В Харькове повторили антирекорд по смертности от коронавируса
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 