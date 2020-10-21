21.10.2020 12:29

Уникальную реабилитационную клинику для детей открыли в Харькове (Горсовет)

Реабилитационная клиника для детей с особыми потребностями «Space Clinic» начала работать по ул. Шевченко, 133.



// city.kharkov.ua

Этот проект - результат партнерства инвесторов, неравнодушной медицинской общественности и Харьковского городского совета.

Как сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, в Харькове - 3,5 тыс. детей, которые получают пенсию по инвалидности. И еще есть дети, у которых инвалидность еще не оформлена, но наблюдаются различного рода синдромы, отставание в развитии.



«И тут все зависит от того, насколько своевременно они получат медицинскую реабилитационную помощь, для того чтобы избежать инвалидности. Поэтому у города еще одно приобретение - клиника, которую мы открываем. Это Томатис-центр, который будет здесь работать и оказывать деткам помощь», - отметила вице-мэр.



Генеральный директор клиники Елена Кушнирская сообщила, что аналагов подобных медучреждений в Украине нет, потому что весь спектр услуг предоставляется в одном месте. Среди них - акватерапия, лечебный массаж, лечение невесомостью, терапия методом Томатиса (воздействие на различные отделы головного мозга с помощью аудиосигналов, например музыки).



«Есть такие методики, которых нет на всем постсоветском пространстве. Наша основная идея - комплексный подход к реабилитации ребенка. Чудес не бывает, и только благодаря труду можно достичь всего. Если бы не городская власть Харькова, у нас бы ничего не получилось. Они нам помогают всем, чем могут», - отметила Елена Кушнирская.



Кроме просторного бассейна, в клинике есть уникальное оборудование - иммерсионная ванна, пока единственная в Харькове. В планах медучреждения - расширить перечень процедур и в дальнейшем открыть отделения на всех трех этажах здания.