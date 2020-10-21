Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи

Диагноз COVID-19 подтвержден у 712 жителей Харьковщины, 531 из них - жители города Харькова.
Всего по области зарегистрировано 30275 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19 (в Харькове – 22929 человек), проинформировали в областном лабцентре.
Из них:
– 469 летальных случая (за последние сутки скончалось 10 человек):
– 23663 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 551 человека);
– 6143 человека выздоровели (за сутки – 151 человек).
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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