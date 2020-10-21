Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи

21.10.2020 11:38

Диагноз COVID-19 подтвержден у 712 жителей Харьковщины, 531 из них - жители города Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, также диагноз подтвердился у жителей районов области: 47 - Харьковского, 24 - Дергачевского, 22 - Золочевского, 20 - Змиевского, 18 - Чугуевского, 14 - Изюмского, 11 - Зачепиловского, 8 - Балаклейского, по 4 - Валковского и Нововодолажского, 3 - города Люботин, 2 - Шевченковского, по 1 - Богодуховского, Купянского, Кегичевского и Первомайского.

Всего по области зарегистрировано 30275 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19 (в Харькове – 22929 человек), проинформировали в областном лабцентре.



Из них:



– 469 летальных случая (за последние сутки скончалось 10 человек):



– 23663 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 551 человека);



– 6143 человека выздоровели (за сутки – 151 человек).