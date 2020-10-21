На одного харьковского врача приходится 60 пациентов с COVID-19 (МГ “Объектив”)

В Харьковской области существенно возросла нагрузка на врачей и больницы, в которых лечат больных COVID-19.
Об этом сообщили журналистам участники врачи и депутаты, – сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.
В сентябре увеличилось в 6 раз количество пневмоний, 30% больных госпитализируют. Об этом заявила заместитель руководителя КП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Галина Салдан.
“Врачи работают с большой нагрузкой – почти 60 больных на одного врача”, – отметил главный врач Харьковской областной инфекционной клинической больницы Павел Нартов.
Напомним, что помимо дефицита больничных коек в Харьковской области и областном центре возник недостаток кислородных точек и бочек.
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