21.10.2020 10:40

На одного харьковского врача приходится 60 пациентов с COVID-19 (МГ “Объектив”)

В Харьковской области существенно возросла нагрузка на врачей и больницы, в которых лечат больных COVID-19.



://objectiv.tv

Об этом сообщили журналистам участники врачи и депутаты, – сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.

В сентябре увеличилось в 6 раз количество пневмоний, 30% больных госпитализируют. Об этом заявила заместитель руководителя КП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Галина Салдан.

“Врачи работают с большой нагрузкой – почти 60 больных на одного врача”, – отметил главный врач Харьковской областной инфекционной клинической больницы Павел Нартов.

Напомним, что помимо дефицита больничных коек в Харьковской области и областном центре возник недостаток кислородных точек и бочек.