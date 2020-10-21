В Харькове повторили антирекорд по смертности от коронавируса

В Харьковской области в течение суток количество зарегистрированных активно болеющих от коронавируса превысило 30 тысяч пациентов.
По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 713 случаев заражения коронавируса (+ 2,41%), общее количество случаев достигло 30 272.
По количеству новых случаев заражения Харьковская область опережает остальные регионы Украины.
В течение суток от коронавируса умерли 10 человек (всего жертв - 462), выздоровели 145 пациентов (всего - 5862).
Количество "активно больных" увеличилась на 558 человек - до 23 948 пациентов.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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