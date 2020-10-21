21.10.2020 09:28

В Харькове повторили антирекорд по смертности от коронавируса

В Харьковской области в течение суток количество зарегистрированных активно болеющих от коронавируса превысило 30 тысяч пациентов.



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По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 713 случаев заражения коронавируса (+ 2,41%), общее количество случаев достигло 30 272.

По количеству новых случаев заражения Харьковская область опережает остальные регионы Украины.

В течение суток от коронавируса умерли 10 человек (всего жертв - 462), выздоровели 145 пациентов (всего - 5862).

Количество "активно больных" увеличилась на 558 человек - до 23 948 пациентов.