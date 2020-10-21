21.10.2020 09:09

Состояние воздуха над рядом районов Харькова снова в опасной «красной» зоне и продолжает ухудшаться (Эко бот)

Утренние выбросы создали кислотный туман практически над всем Харьковом.



://facebook.com

Опасная для жизни концентрация наблюдается в центральных районах города и на ХТЗ.

Из хронологии замеров видно, что опасный уровень выбросов начался в ночь на 21 октября и начал рости утром и к полудню останется в оранжево-красной зоне.

Юго-западнй ветер сносит ядовитый смог в сторону центра и ХТЗ. Наибольшей концентрации в смоге достигают мелкие частицы, размером менее 2,5 микрометров, которые трудно фильтровать даже маской.

В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха на Новой Баварии и ХТЗ, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.

Желательно не открывать окна на проветривание и ограничивать пребывание на открытом воздухе.