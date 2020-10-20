Главная Новости Медицина Директор инфекционки рассказал, когда «не будет вопросов» с бесплатным лечением COVID (Суспільне)
20.10.2020  14:44   

Директор инфекционки рассказал, когда «не будет вопросов» с бесплатным лечением COVID (Суспільне)

Большинство средств, которые Национальная служба здоровья Украины направляла на финансирование медучреждения в условиях борьбы с COVID, областной инфекционной больницы в Харькове до сих пор хватало только зарплаты.


//suspilne.media

Об этом на брифинге 20 октября рассказал директор областной инфекционной больницы Павел Нартов.

«Все сотрудники, у нас практически больше 300, привлеченные в лечении больных COVID. Поэтому практически тот COVID-пакет, который у нас был рассчитан на оплату и на медикаменты, на первом этапе шел на оплату труда», - cказав Нартов.

Недавно ситуация изменилась - медучреждение получил более 10 млн грн от НСЗУ, которые в последующие месяцы потратят на закупку медикаментов.

«У нас больше 10 млн грн, на которые мы можем в ноябре и декабре приобрести лекарственные средства в достаточном количестве. И, я думаю, в следующем месяце у нас не будет вопросов с бесплатным лечением больных COVID», - сказал Нартов.

Он также сообщил, что значительное количество средств больница тратит на обеспечение кислородом. В октябре больница планирует потратить на кислород около миллиона гривен. Ранее, по словам Нартова, на закупку кислорода больница планировала тратить до 120 000 гривен.

Источник:   Суспільне. Харьков
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, нартов, лечение, бесплатное, больница, инфекционка
 
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