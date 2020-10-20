Директор инфекционки рассказал, когда «не будет вопросов» с бесплатным лечением COVID (Суспільне)

Большинство средств, которые Национальная служба здоровья Украины направляла на финансирование медучреждения в условиях борьбы с COVID, областной инфекционной больницы в Харькове до сих пор хватало только зарплаты.
Об этом на брифинге 20 октября рассказал директор областной инфекционной больницы Павел Нартов.
«Все сотрудники, у нас практически больше 300, привлеченные в лечении больных COVID. Поэтому практически тот COVID-пакет, который у нас был рассчитан на оплату и на медикаменты, на первом этапе шел на оплату труда», - cказав Нартов.
Недавно ситуация изменилась - медучреждение получил более 10 млн грн от НСЗУ, которые в последующие месяцы потратят на закупку медикаментов.
«У нас больше 10 млн грн, на которые мы можем в ноябре и декабре приобрести лекарственные средства в достаточном количестве. И, я думаю, в следующем месяце у нас не будет вопросов с бесплатным лечением больных COVID», - сказал Нартов.
Он также сообщил, что значительное количество средств больница тратит на обеспечение кислородом. В октябре больница планирует потратить на кислород около миллиона гривен. Ранее, по словам Нартова, на закупку кислорода больница планировала тратить до 120 000 гривен.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
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