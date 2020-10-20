20.10.2020 12:32

Коронавирус в Харькове и в каких районах области обнаружили новые случаи

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 445 жителей области, 351 из них - жители города Харькова.



// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

В пресс-службе ХОГА уточнили, что диагноз подтвердился у жителей следующих районов области: 19 - Валковского, 18 - Лозовского, 15 - Чугуевского, 8 - Красноградского, 7 - Великобурлукского, по 5 - Волчанского района и города Люботина, по 4 - Нововодолажского и Харьковского, 3 - Дергачевского, по 1 - Балаклейского, Купянского, Коломакского, Шевченковского, Первомайского и Золочевского.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 29 563 случая заболевания COVID-19, 23 112 человек находятся под медицинским наблюдением, 5 992 пациента выздоровели, 459 - умерли.