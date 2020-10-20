Коронавирус в Харькове и в каких районах области обнаружили новые случаи

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 445 жителей области, 351 из них - жители города Харькова.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
В пресс-службе ХОГА уточнили, что диагноз подтвердился у жителей следующих районов области: 19 - Валковского, 18 - Лозовского, 15 - Чугуевского, 8 - Красноградского, 7 - Великобурлукского, по 5 - Волчанского района и города Люботина, по 4 - Нововодолажского и Харьковского, 3 - Дергачевского, по 1 - Балаклейского, Купянского, Коломакского, Шевченковского, Первомайского и Золочевского.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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