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20.10.2020  12:32   

Коронавирус в Харькове и в каких районах области обнаружили новые случаи

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 445 жителей области, 351 из них - жители города Харькова.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

В пресс-службе ХОГА уточнили, что диагноз подтвердился у жителей следующих районов области: 19 - Валковского, 18 - Лозовского, 15 - Чугуевского, 8 - Красноградского, 7 - Великобурлукского, по 5 - Волчанского района и города Люботина, по 4 - Нововодолажского и Харьковского, 3 - Дергачевского, по 1 - Балаклейского, Купянского, Коломакского, Шевченковского, Первомайского и Золочевского.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 29 563 случая заболевания COVID-19, 23 112 человек находятся под медицинским наблюдением, 5 992 пациента выздоровели, 459 - умерли.
Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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