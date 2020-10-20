Харьковским школам выделили более 830 тыс. грн на «защиту» от коронавируса (УНН)

Учреждениям общего среднего образования города Харькова выделили более 833 тыс. грн из городского бюджета на обеспечение бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.
Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Харьковском городском совете.
"На обеспечение учреждений общего среднего образования бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами, антисептиками, урнами для сбора использованных масок и перчаток, средствами индивидуальной защиты из городского бюджета было выделено 833 тыс. 200 грн", - говорится в ответе на запрос.
Сообщается, что учреждения общего среднего образования или родители в Харьковский городской совет для получения масок или антисептиков не обращались.
Также указано, что образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организовано в соответствии с постановлением главного санитарного врача Украины "Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования на период карантина в связи распространением коронавирусной болезни (СОVID-19)", и в соответствии с ней на входах в заведение организуются места для обработки рук антисептическими средствами, а после проведения занятий в школе в конце рабочего дня проводится очистка и дезинфекция поверхностей.
"... Осуществляется ежедневное проведение термометрии для допуска к работе персонала учебного заведения, приобретенные бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, антисептики и др. направлены в учреждения общего среднего образования для использования в целях создания безопасных условий пребывания соискателей образования в учреждениях ", - указано в ответе на запрос.
Напомним, в Харькове возникла крайне напряженная ситуация с распространением COVID-19, город попал в " красную " карантинную зону, означает усиление карантинных требований и мероприятий.
Также напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил , что если родители не смогут покупать маски для учеников, это сделает государство.
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