Главная Новости Медицина В Харькове за сутки возросла смертность, но снизился темп заболеваемости коронавирусом (СНБО)
20.10.2020  09:57   

В Харькове за сутки возросла смертность, но снизился темп заболеваемости коронавирусом (СНБО)

Общее число заболевших по региону вплотную приблизилось к 30 000 - сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.


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По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 446 случаев заражения коронавирусом (+ 1,53%), общее количество случаев достигло 29559.

В течение суток от коронавируса умерли семь человек (всего - 452), выздоровели - 99 пациентов (всего - 5717).

Количество "активно больных" за сутки увеличилось на 340 пациентов - до 23 390 человек.

 

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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