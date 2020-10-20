В Харькове за сутки возросла смертность, но снизился темп заболеваемости коронавирусом (СНБО)

Общее число заболевших по региону вплотную приблизилось к 30 000 - сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.
По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 446 случаев заражения коронавирусом (+ 1,53%), общее количество случаев достигло 29559.
В течение суток от коронавируса умерли семь человек (всего - 452), выздоровели - 99 пациентов (всего - 5717).
Количество "активно больных" за сутки увеличилось на 340 пациентов - до 23 390 человек.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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