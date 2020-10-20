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20.10.2020  09:09   

На Алексеевке - пожар на балконе 2 этажа в жилом доме (Телеграм)

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме по адресу пр.Людвига Свободы, 46 вечером 19 октября.


://facebook.com

Об этом сообщили очевидцы. На кадрах с места событий видно, что на балконе квартиры на втором этаже - открытый огонь.

Официальная информация уточняется.

 

Источник:   Телеграмм канал
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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