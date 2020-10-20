На Алексеевке - пожар на балконе 2 этажа в жилом доме (Телеграм)

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме по адресу пр.Людвига Свободы, 46 вечером 19 октября.
Об этом сообщили очевидцы. На кадрах с места событий видно, что на балконе квартиры на втором этаже - открытый огонь.
Официальная информация уточняется.
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