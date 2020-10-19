Главная Новости Медицина На Харьковщине выявили новых нарушителей карантина (Госпродпотребслужба)
19.10.2020  14:31   

На Харьковщине выявили новых нарушителей карантина (Госпродпотребслужба)

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы продолжают проверки общеобразовательных учреждений, общепита, транспорта и прочих объектов на соблюдение карантинных требований.


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Так, за предыдущую неделю специалисты службы провели 1260 проверок, в т.ч. заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и др. Нарушения выявлены на 518 (41,1%) объектах. С целью устранения нарушений вынесено 33 постановления о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий, выдано 518 предписаний и предложений, оформлено 42 протокола, 52 раза проинформированы органы местной власти, 17 раз – правоохранительные органы.

На железнодорожных станциях (вокзалах) и железнодорожном транспорте внутреннего сообщения осуществлено 9 проверок пригородных железнодорожных вокзалов и 1 поезда пригородного сообщения. Нарушения выявлены на 1 объекте. Для устранения нарушений выдано предписание и проведено 5 разъяснительных бесед на объектах.

Проведены проверки в 49 учреждениях образования, в т.ч. школах, ДОУ, ПТУ. Нарушения выявлены в 9 заведениях. Для устранения выявленных нарушений выдано 9 предписаний и предложений, 1 ответственное лицо привлечено к административной ответственности.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  коронавирус, карантин, нарушение, штраф, харьков
 
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