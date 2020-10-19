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19.10.2020  13:01   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

В Харьковской области за сутки COVID-19 подтвержден у 595 человек


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В частности, заболевание выявлено у 403 жителей г. Харькова.

Кроме того, заболели 39 человек в Лозовском районе, 25 – Кегичевском, 21 - Балаклейском, 19 - Харьковском, 18 - Богодуховском, по 11 – Шевченковском и Змиевском, по 8 – Барвенковском, Нововодолажском и Великобурлукском, 6 - Дергачевском, 5 - Волчанском, 3 – Близнюковском, по 2 - Боровском, Изюмском, Краснокутском районах и г.Люботине, по 1 – в Чугуевском и Золочевском районах.

Всего по области зарегистрировано 29118 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 5916 больных выздоровели, 452 – умерли.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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