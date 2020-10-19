Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

В Харьковской области за сутки COVID-19 подтвержден у 595 человек
Кроме того, заболели 39 человек в Лозовском районе, 25 – Кегичевском, 21 - Балаклейском, 19 - Харьковском, 18 - Богодуховском, по 11 – Шевченковском и Змиевском, по 8 – Барвенковском, Нововодолажском и Великобурлукском, 6 - Дергачевском, 5 - Волчанском, 3 – Близнюковском, по 2 - Боровском, Изюмском, Краснокутском районах и г.Люботине, по 1 – в Чугуевском и Золочевском районах.
Всего по области зарегистрировано 29118 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 5916 больных выздоровели, 452 – умерли.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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