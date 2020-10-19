Коронавирус: В Харькове – 403 новых случая за сутки (Горсовет)

По состоянию на 19 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 22 047 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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