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19.10.2020  11:36   

Коронавирус: В Харькове – 403 новых случая за сутки (Горсовет)

По состоянию на 19 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 22 047 случаев заболевания коронавирусом.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 29 118 случаев заболевания COVID-19, 22 750 человек находятся под медицинским наблюдением, 5 916 пациентов выздоровели, 452 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 4 766 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 303 638 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 5 673 человека умерли, 126 489 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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