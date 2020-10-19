Утро понедельника началось с новых выбросов в районе Новожаново

Южный ветер сносит ядовитый смог в сторону центра Харькова.
Опасная для жизни концентрация наблюдается в центральных районах города.
Из хронологии замеров видно, что опасный уровень выбросов начался в ночь на 19 октября и начал снижаться утром и к полудню останется в желтой зоне.
Ветер сносит ядовитый смог в сторону центра и ХТЗ. Наибольшей концентрации в смоге достигают мелкие частицы, размером менее 2,5 микрометров, которые трудно фильтровать даже маской.
Уровень пыли и примесей продолжает оставаться возле границы опасной зоны ближе к северным окраинам Харькова и на Салтовке.
В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха на Новой Баварии и ХТЗ, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.
На снимках данные с различных следящих систем.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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