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19.10.2020  09:29   

Харьковщина опять в абсолютных общеукраинских «лидерах» - по заболеваемости и по болеющим

По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 595 новых случаев заболевания коронавируса - общее количество достигло 29 113 человек.


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За последние сутки в регионе от коронавируса умерли шесть человек (всего жертв - 445), выздоровели 25 человек (всего - 5618).

Количество "активно больных" увеличилась на 564 человек - до 23 050 пациентов.

 

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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