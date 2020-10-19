19.10.2020 09:29

Харьковщина опять в абсолютных общеукраинских «лидерах» - по заболеваемости и по болеющим

По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 595 новых случаев заболевания коронавируса - общее количество достигло 29 113 человек.



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За последние сутки в регионе от коронавируса умерли шесть человек (всего жертв - 445), выздоровели 25 человек (всего - 5618).

Количество "активно больных" увеличилась на 564 человек - до 23 050 пациентов.