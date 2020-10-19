Харьковщина опять в абсолютных общеукраинских «лидерах» - по заболеваемости и по болеющим

По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 595 новых случаев заболевания коронавируса - общее количество достигло 29 113 человек.
За последние сутки в регионе от коронавируса умерли шесть человек (всего жертв - 445), выздоровели 25 человек (всего - 5618).
Количество "активно больных" увеличилась на 564 человек - до 23 050 пациентов.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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