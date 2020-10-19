Американское лекарство от коронавируса пойдет по харьковским больницам, а не в свободный доступ (Обозреватель)

Обещанный министром Ремдесивир предназначен для лечения тяжелых больных коронавирусом - он не будет реализовываться в свободном доступе.
Ремдесивир, который называют лекарством от коронавируса, можно использовать как крайнее средство лечения.
Этот препарат не будет продаваться в свободном доступе. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.
По его словам, ремдесивир получил лицензию на использование в США и Евросоюзе, но с определенными оговорками. "Его можно использовать как крайнее средство при лечении тяжелых больных. Все регуляторы отмечают, что нужно очень тщательно следить за состоянием больного", – подчеркнул медик.
По словам Курпиты, это лекарство нельзя будет приобрести в обычной аптеке. Оно будет поставляться непосредственно в больницы, "в госпитальный сектор".
Напомним 12, октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что украинские больницы получат препарат от коронавируса Ремдесивир в течение недели.
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