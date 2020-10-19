С сегодняшнего дня Харьков - в красной зоне: что изменится

Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовский район и Первомайский районы Харьковской области с сегодняшнего дня, 19 октября, находятся в красной карантинной зоне.
В связи с этим:
Садики, спортзалы, фитнес-центры и рынки продолжают работать.
Общественный транспорт, в том числе метро, работает в прежнем режиме.
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
Утром в Харькове погода будет ясной, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
влажность:
давление:
ветер: