С сегодняшнего дня Харьков - в красной зоне: что изменится

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Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 19 октября Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 19 октября (РЕДПОСТ) Утром в Харькове погода будет ясной, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без существенных осадков.