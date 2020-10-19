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19.10.2020  08:08   

С сегодняшнего дня Харьков - в красной зоне: что изменится

Харьков, Люботин, Богодуховский, Лозовский район и Первомайский районы Харьковской области с сегодняшнего дня, 19 октября, находятся в красной карантинной зоне.


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В связи с этим:

  • учреждения культуры и развлекательные учреждения - закрыты;
  • школы ушли на карантин;
  • ТРЦ и магазины (кроме продуктовых) работают до 20.00;
  • кафе и рестораны работают до 20.00.

Садики, спортзалы, фитнес-центры и рынки продолжают работать.

Общественный транспорт, в том числе метро, работает в прежнем режиме.

Источник:   SQ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска (sq)
 
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