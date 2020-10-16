Уровень радиации в Харькове проверили эксперты (ХОЛЦ)

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 16 октября уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,11–0,15 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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