Ветер сносит ядовитый смог с Новоселовки в центр и на Алексеевку (Редпост)

Загрязнение воздуха в районе харьковского Коксохима часами превышает фиолетовый (нездоровый) уровень и уверенно держится в опасной красной зоне.
В опасной «оранжевой» зоне воздух будет держался ближе к полудню пятницы практически по всему Харькову. Южный веиер сноит кислотный смог в центр города и на Алексеевку
Особо сложная ситуация на Новой Баварии в районе Новожаново, где воздух второй день по многу часов непрерывно держится на уровне «нездоровый» в красно-фиолетовой зоне загрязнения.
Из хронологии замеров видно, что загрязнение с ночи четверга 15 октября до 16 октября на много часов заходило в фиолетовую (критическую) зону загрязнения.
Подобная ситуация требует от харьковчан с повышенным вниманием обратиться к собственой безопасности и безопасности близких. Не рекомендовано открывать окна на проветривание и длительное пребывание на улице.
В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.
статистика загрязнения на Проспекте Науки
Статистика загрязнения по городу
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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