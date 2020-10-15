Здоровые и молодые люди не получат вакцину до 2022 года, - ВОЗ (zik)

Организация надеется, что к концу 2021 года появится по крайней мере одна эффективная вакцина
Пандемия коронавирус на планете заставляет ВОЗ и правительства разных стран планировать свою борьбу с грозным заболеванием и уже сейчас определять группы населения, которые пойдут на уколы в первую очередь. Об этом сообщает The Guardian.
Так, например, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан предупредила, что вакцины (как только она появится - ред.) сразу на всех не хватит.
Здоровым молодым людям придется подождать прививки до 2022 года, поскольку в первую очередь вакцину получат врачи, и те, кто непосредственно контактирует с больными, то есть относятся к зоне риска.
По словам Сумии Сваминатан, несмотря на многочисленные испытания вакцины от коронавируса, говорить о появлении эффективного препарата пока нельзя.
"ВОЗ выдаст свои рекомендации по поводу вакцинации, но я думаю, что здоровым молодым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину", - сказала она.
Сваминатан надеется, что к концу 2021 года появится по крайней мере одна эффективная вакцина. По ее словам, нужно вакцинировать минимум 70% населения, чтобы прервать цепь распространения вируса.
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