15.10.2020 13:46

Здоровые и молодые люди не получат вакцину до 2022 года, - ВОЗ (zik)

Организация надеется, что к концу 2021 года появится по крайней мере одна эффективная вакцина



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Пандемия коронавирус на планете заставляет ВОЗ и правительства разных стран планировать свою борьбу с грозным заболеванием и уже сейчас определять группы населения, которые пойдут на уколы в первую очередь. Об этом сообщает The Guardian.

Так, например, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан предупредила, что вакцины (как только она появится - ред.) сразу на всех не хватит.

Здоровым молодым людям придется подождать прививки до 2022 года, поскольку в первую очередь вакцину получат врачи, и те, кто непосредственно контактирует с больными, то есть относятся к зоне риска.

По словам Сумии Сваминатан, несмотря на многочисленные испытания вакцины от коронавируса, говорить о появлении эффективного препарата пока нельзя.

"ВОЗ выдаст свои рекомендации по поводу вакцинации, но я думаю, что здоровым молодым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину", - сказала она.

Сваминатан надеется, что к концу 2021 года появится по крайней мере одна эффективная вакцина. По ее словам, нужно вакцинировать минимум 70% населения, чтобы прервать цепь распространения вируса.

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Ранее сообщалось, что ученые из Гонконгского университета завершили работу над специальным носовым спреем, содержащим вакцину в то же время от обычного гриппа и COVID-19 в следующем месяце начнутся его испытания на людях.