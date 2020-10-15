15.10.2020 13:23

Концентраторы домой: Харьковщина будет предлагать изменить алгоритм помощи COVID-больным (suspilne)

Харьковская облгосадминистрация и город Харьков предлагать центральной власти внести изменения в алгоритм оказания помощи пациентам с COVID-19.



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Об этом на сессии Харьковского облсовет 15 октября сообщил заместитель Харьковской ОГА Тарас Пастух.

"Мы вместе с городом разрабатываем несколько иной алгоритм оказания помощи больным, который будем предлагать НСЗУ и Министерству охраны утвердить. В чем заключается этот метод? Создание определенного мобильного парка оборудования, тех же кислородных концентраторов, для того, чтобы плддержать семейнле звено медицины, для того , чтобы врачи первичного звена могли более качественно оказывать помощь на дому, создавая мобильные бригады, которые будут выезжать к нашим больным. Возможно, ставить те же капельницы, обеспечивать больных 3-4-5 дней кислородными концентраторами и, соответственно, таким образом мы сможем более качественно, в большем количестве оказать помощь в начальной стадии заболевания ", - сказал Пастух.

По его словам, у пациента, который получает кислород в первые сутки значительно больше шансов не стать тяжелобольным.