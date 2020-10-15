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15.10.2020  13:04   

В Харькове медики «скорой» спасли велосипедиста, у которого остановилось сердце (ЦЭМП и медицины катастроф)

В Харькове бригада «скорой помощи» спасла жизнь 55-летнему велосипедисту, у которого во время езды остановилось сердце.


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Инцидент произошел на одной из центральных улиц Харькова 14 октября, примерно в 17:13. 55-летний мужчина во время езды упал с велосипеда. Прохожие, поспешившие к нему на помощь, увидели, что велосипедист находится без сознания.

Бригада скорой, прибывшая на место, сумела восстановить сердечный ритм пациента.

После успешной реанимации мужчину  госпитализировали в больницу.

"Прохожий, рассказал диспетчеру, что человек упал с велосипеда и находится без сознания. Бригада ЭМП 901 прибыла на место вызова через три минуты и сразу начала проведения реанимационных мероприятий. Благодаря профессиональным действиям членов бригады сердечный ритм велосипедиста было восстановлено. Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение. Спасибо бригаде ЭМП в составе врача Черепахи Н.А., фельдшера Коноваленко Г.Ю. и водителя Бродюка А.В. за слаженную и высокопрофессиональную работу" - говорится в сообщении медиков в соцсетях и публикуется фото героинь.

Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  скорая, харьков, проверка, велосипедист, остановка сердца
 
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