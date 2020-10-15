В Харькове – 565 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 15 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 20 604 случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Для не ленивых день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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