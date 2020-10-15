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15.10.2020  12:30   

В Харькове – 565 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 15 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 20 604 случая заболевания коронавирусом.


://city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 26 915 случаев заболевания COVID-19, 20 801 человек находится под медицинским наблюдением, 5 677 пациентов выздоровели, 437 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 октября в Украине зафиксировано 5 062 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 5 302 человека умерли, 119 650 - выздоровели. 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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