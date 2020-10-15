15.10.2020 12:30

В Харькове – 565 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 15 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 20 604 случая заболевания коронавирусом.



://city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 26 915 случаев заболевания COVID-19, 20 801 человек находится под медицинским наблюдением, 5 677 пациентов выздоровели, 437 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 октября в Украине зафиксировано 5 062 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 5 302 человека умерли, 119 650 - выздоровели.