На Харьковщине еще четыре больницы начнут принимать больных COVID-19 (ХОГА)

Депутаты облсовета решили, что будут привлечены дополнительные медицинские учреждения для госпитализации больных коронавирусом.
В Изюмской районной больнице Харьковской области выделили 110 коек для больных COVID-19, отметил 15 октября во время сессии заместитель председателя Харьковской обладминистрации Тарас Пастух .
Во время 26 сессии облсовета заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух сообщил, что ситуация в Харькове критическая.
«У нас не то, что красная, у нас очень ужасная ситуация. Анестезиологов не хватает», - заявил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.
В своем докладе Пастух сообщил, что сейчас кровати в Харьковской области заполнены на 72% .На настоящее время в регионе для больных коронавирус рассчитано 2100 коек.
Также Пастух сообщил , что заместитель директора департамента здравоохранения ХОГА заболел коронавирусом.
Он отметил, что в ближайшие дни ожидается распоряжение о привлечении еще четырех больниц для госпитализации больных коронавирусом - Областной клинической больницы, двух больниц "Укрзализныци", Института терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины.
Пастух добавил, что на базе этих больниц может быть дополнительно развернуто от 800 до 1 тыс. коек. "На несколько дней ситуация может улучшиться в области", - добавил заместитель председателя ХОГА. Он отметил, что из областного бюджета можно выделить деньги на подготовку только для ОКБ, другие больницы финансируются из государственного бюджета.
"Ведется работа с Киевом, чтобы владельцы выделили дополнительные финансовые ресурсы для проведения кислорода и закупки оборудования", - сказал Пастух.
Он добавил, что завтра бюджетный комитет Верховной Рады должен поддержать соответствующее постановление и Харьковская область получит 37 млн грн на приобретение концентраторов и для проведения кислородных точек.
Для не ленивых день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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