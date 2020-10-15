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15.10.2020  11:55   

На Харьковщине еще четыре больницы начнут принимать больных COVID-19 (ХОГА)

Депутаты облсовета решили, что будут привлечены дополнительные медицинские учреждения для госпитализации больных коронавирусом.


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В Изюмской районной больнице Харьковской области выделили 110 коек для больных COVID-19, отметил 15 октября во время сессии заместитель председателя Харьковской обладминистрации Тарас Пастух .

Во время 26 сессии облсовета заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух сообщил, что ситуация в Харькове критическая.

«У нас не то, что красная, у нас очень ужасная ситуация. Анестезиологов не хватает», - заявил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

В своем докладе Пастух сообщил, что сейчас кровати в Харьковской области заполнены на 72% .На настоящее время в регионе для больных коронавирус рассчитано 2100 коек.

Также Пастух сообщил , что заместитель директора департамента здравоохранения ХОГА заболел коронавирусом.

Он отметил, что в ближайшие дни ожидается распоряжение о привлечении еще четырех больниц для госпитализации больных коронавирусом - Областной клинической больницы, двух больниц "Укрзализныци", Института терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины.

Пастух добавил, что на базе этих больниц может быть дополнительно развернуто от 800 до 1 тыс. коек. "На несколько дней ситуация может улучшиться в области", - добавил заместитель председателя ХОГА. Он отметил, что из областного бюджета можно выделить деньги на подготовку только для ОКБ, другие больницы финансируются из государственного бюджета.

"Ведется работа с Киевом, чтобы владельцы выделили дополнительные финансовые ресурсы для проведения кислорода и закупки оборудования", - сказал Пастух.

Он добавил, что завтра бюджетный комитет Верховной Рады должен поддержать соответствующее постановление и Харьковская область получит 37 млн ​​грн на приобретение концентраторов и для проведения кислородных точек.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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