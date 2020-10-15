15.10.2020 09:59

Каждый 10-й болеющей от COVID-19 украинец - харьковчанин (СНБО Украины)

5 062 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали 14 октября в Украине, из них 651 на Харьковщине



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Как сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, всего в стране на утро 15 октября зафиксировано 281 239 случаев заболевания COVID-19: 5 302 человек умерло (73 за сутки), 119 650 вылечились (951 за сутки).

В Харьковской области по состоянию на 9:00 15 октября выявили 26 913 случая коронавирусной болезни COVID-19, 651 из которых — за прошедшие сутки.

По данным ЦОЗ, 15 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 302 летальных (за сутки 73 человека), 119 650 пациентов выздоровели (за сутки 951 пациент ). За сутки зафиксировано 5 062 новых случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Областная клиническая инфекционная больница переполнена больными коронавирусом, мест в реанимации не хватает.

В трех больницах Харькова для пациентов с COVID-19 прокладывают кислородную трассу.