Рабочий день над южным Харьковом начался с утреннего кислотного смога от выбросов

Загрязнение воздуха в районе харьковского Коксохима уверенно превысило фиолетовый (нездоровый) уровень.
В опасной «оранжевой» зоне воздух будет держался ближе к полудню пятницы практически по всему Харькову.
Особо сложная ситуация на Новой Баварии в районе Новожаново, где воздух второй день держится на уровне «нездоровый» в красно-фиолетовой зоне загрязнения.
Из хронологии замеров видно, что загрязнение с утра четверга 15 октября заходило в фиолетовую (критическую) зону загрязнения на несколько часов.
Подобная ситуация требует от харьковчан с повышенным вниманием обратиться к собственой безопасности и безопасности близких. Не рекомендовано открывать окна на проветривание и длительное пребывание на улице.
В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.
Для не ленивых день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
влажность:
давление:
ветер: