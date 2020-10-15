15.10.2020 09:01

Рабочий день над южным Харьковом начался с утреннего кислотного смога от выбросов

Загрязнение воздуха в районе харьковского Коксохима уверенно превысило фиолетовый (нездоровый) уровень.



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В опасной «оранжевой» зоне воздух будет держался ближе к полудню пятницы практически по всему Харькову.

Особо сложная ситуация на Новой Баварии в районе Новожаново, где воздух второй день держится на уровне «нездоровый» в красно-фиолетовой зоне загрязнения.

Из хронологии замеров видно, что загрязнение с утра четверга 15 октября заходило в фиолетовую (критическую) зону загрязнения на несколько часов.

Подобная ситуация требует от харьковчан с повышенным вниманием обратиться к собственой безопасности и безопасности близких. Не рекомендовано открывать окна на проветривание и длительное пребывание на улице.

В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.