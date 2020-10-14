14.10.2020 12:21

Немецкие врачи рассказали о состоянии здоровья Геннадия Кернеса (Горсовет)

В немецкой клинике «Шарите» рассказали о состоянии здоровья Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



://city.kharkov.ua

В медицинской справке для родственников говорится, что Геннадий Кернес ежедневно делает успехи, и врачи ожидают его скорейшего выздоровления.



В клинике отметили, что обязаны хранить врачебную тайну, поэтому состояние здоровья Харьковского городского головы могут обсуждать только с семьей.



«Поэтому к стандартам «Шарите» относится отказ от публичных заявлений по поводу конкретных медицинских аспектов наших пациентов. Право на получение такой информации имеют исключительно ближайшие родственники», - отмечается в медицинском документе.