Немецкие врачи рассказали о состоянии здоровья Геннадия Кернеса (Горсовет)

В немецкой клинике «Шарите» рассказали о состоянии здоровья Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
В медицинской справке для родственников говорится, что Геннадий Кернес ежедневно делает успехи, и врачи ожидают его скорейшего выздоровления.
В клинике отметили, что обязаны хранить врачебную тайну, поэтому состояние здоровья Харьковского городского головы могут обсуждать только с семьей.
«Поэтому к стандартам «Шарите» относится отказ от публичных заявлений по поводу конкретных медицинских аспектов наших пациентов. Право на получение такой информации имеют исключительно ближайшие родственники», - отмечается в медицинском документе.
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Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
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