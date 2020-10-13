Воздух над Харьковом несколько дней подряд не выходит из оранжевой, опасной для здоровья, зоны загрязнения (РЕДПОСТ)

Ветер разносит над городом ядовитые облака, которые осложняют жизнь харковчанам, даже не страдающим от легочных заболеваний и не болеющих на коронавирус.
В опасной «оранжевой» зоне воздух держался ближе к полудню вторника практически по всей Новой Баварии, ХТЗ и Леваде. Опасная для жизни концентрация наблюдается также в центральных районах.
Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался утром и к полудню приблизится к опасной оранжевой зоне.
Ветер сносит ядовитый смог в сторону центра. Наибольшей концентрации в смоге достигают мелкие чпстицы, размером менее 2,5 микрометров.
Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы допустимой зоны ближе к северным окраинам Харькова, в центре и на Салтовке.
В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха на Новой Баварии и ХТЗ, ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.
На снимках данные с различных следящих систем.
Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
влажность:
давление:
ветер: