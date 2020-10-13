По Харькову очередной антирекорд по заболеванию среди военных на COVID-19 (Минобороны)

По состоянию на 13 октября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеют 939 человек, непосредственно в Харькове госпитализироаны 13 военнослужащих
В течение 12 октября в ВСУ зарегистрировано 95 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в командовании Медицинских сил.
Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находится 32 человека, в том числе 12 военнослужащих в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Кроме того, двое военных находятся в изоляторе воинской части Харьковской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 63 человека, в том числе трое военнослужащих в Харьковской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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