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13.10.2020  12:03   

По Харькову очередной антирекорд по заболеванию среди военных на COVID-19 (Минобороны)

По состоянию на 13 октября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеют 939 человек, непосредственно в Харькове госпитализироаны 13 военнослужащих


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В течение 12 октября в ВСУ зарегистрировано 95 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в командовании Медицинских сил.

Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находится 32 человека, в том числе 12 военнослужащих в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Кроме того, двое военных находятся в изоляторе воинской части Харьковской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 63 человека, в том числе трое военнослужащих в Харьковской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Источник:   МО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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