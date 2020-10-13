13.10.2020 11:55

Опубликован закон о дистанционной торговле лекарствами, вступающий в силу с 14 октября (Президент Украины)

Президент Владимир Зеленский подписал закон (№904-IX) относительно осуществления электронной (дистанционной) розничной торговли лекарственными средствами.



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Документ вносит изменения в ст. 19 Закона Украины "О лекарственных средствах", сообщила пресс-служба главы государства. Сегодня его опубликовали в "Голосе Украины". Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

"В частности, закон позволяет компаниям, имеющим лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю такими средствами (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах", – говорится в сообщении.

Параллельно документ устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, к хранению, отпуску и их транспортировке. Теперь согласно закону продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов.

"Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдения определенных производителем условий его хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю. Таким образом, лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты", – отметили у Зеленского.

Вместе с тем этот закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами с законодательством ЕС.

Напомним, Верховная Рада приняла указанный законопроект 17 сентября. "За" – 258 народных депутатов.