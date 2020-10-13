Главная Новости Медицина В Минздраве собираются предложить правительству продление карантина до 31 декабря (УНН)
13.10.2020  11:25   

В Минздраве собираются предложить правительству продление карантина до 31 декабря (УНН)

Министерство здравоохранения инициирует заслушать 13 октября на заседании правительства предложение о продлении карантина до 31 декабря 2020 года.


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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Суспілього» радио, передает УНН.

"Мы будем завтра (13 октября - ред.) инициировать заслушать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря 2020 года", - отметил Ляшко.

По его словам, также высшим учебным заведениям предложат перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендацией выезда студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки людей, детей, приехавших с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Также ограничат деятельность заведений общественного питания до 22 часов, мы предлагаем это сделать", - добавил Ляшко.

Он отметил, что в Украине эпидситуация неспокойная, наблюдается рост количества случаев заболевания коронавирусом, госпитализаций в больницы, и это является угрожающей ситуацией, побуждающей просматривать  новые противоэпидемические мероприятия.

Напомним, как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, министерство во время заседания правительства сегодня будет предлагать ввести более жесткие ограничения, но без локдауна.

Источник:   УНН
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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