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13.10.2020  11:12   

В Харькове – 313 новых случаев заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 13 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 19 602 случая заболевания коронавирусом.


://city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 25 627 случаев заболевания COVID-19, 19 695 человек находятся под медицинским наблюдением, 5 506 пациентов выздоровели, 426 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 5 133 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 5 122 человека умерли, 116 562 - выздоровели. 
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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