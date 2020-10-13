13.10.2020 11:12

В Харькове – 313 новых случаев заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 13 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 19 602 случая заболевания коронавирусом.



://city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 25 627 случаев заболевания COVID-19, 19 695 человек находятся под медицинским наблюдением, 5 506 пациентов выздоровели, 426 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 5 133 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 5 122 человека умерли, 116 562 - выздоровели.