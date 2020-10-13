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13.10.2020  10:03   

Коронавирус: статистика на 13 октября и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

Диагноз COVID-19 подтвержден у 441 жителя Харьковщины.


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313 из них - жители города Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также диагноз подтвердился у жителей районов области: по 25 - Балаклейского и Лозовского, 20 - Змиевского, 18 - Изюмского, 12-Первомайского, 11 - Харьковского, по 5 - Красноградского и Чугуевского, 3 - Нововодолажского, по 1 - Дергачевского, Волчанского, Купянского и города Люботин.

Общее количество заболевших на 13 октября составляет 25627 человек.

Из них:

– 426 летальный случай (за последние сутки умерло 5 человек);

– 5506 человека выздоровели (за сутки – 103 человека).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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