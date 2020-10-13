Коронавирус: статистика на 13 октября и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

Диагноз COVID-19 подтвержден у 441 жителя Харьковщины.
Также диагноз подтвердился у жителей районов области: по 25 - Балаклейского и Лозовского, 20 - Змиевского, 18 - Изюмского, 12-Первомайского, 11 - Харьковского, по 5 - Красноградского и Чугуевского, 3 - Нововодолажского, по 1 - Дергачевского, Волчанского, Купянского и города Люботин.
Общее количество заболевших на 13 октября составляет 25627 человек.
Из них:
– 426 летальный случай (за последние сутки умерло 5 человек);
– 5506 человека выздоровели (за сутки – 103 человека).
Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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