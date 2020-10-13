Коронавирус: статистика на 13 октября и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

13.10.2020 10:03

Диагноз COVID-19 подтвержден у 441 жителя Харьковщины.

313 из них - жители города Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также диагноз подтвердился у жителей районов области: по 25 - Балаклейского и Лозовского, 20 - Змиевского, 18 - Изюмского, 12-Первомайского, 11 - Харьковского, по 5 - Красноградского и Чугуевского, 3 - Нововодолажского, по 1 - Дергачевского, Волчанского, Купянского и города Люботин.

Общее количество заболевших на 13 октября составляет 25627 человек.



Из них:



– 426 летальный случай (за последние сутки умерло 5 человек);



– 5506 человека выздоровели (за сутки – 103 человека).