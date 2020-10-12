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12.10.2020  17:19   

В Харькове - 499 новых случаев заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 12 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 19 289 случаев заболевания коронавирусом.


//city.kharkov.ua
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
 
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 25 186 случаев заболевания COVID-19, 19 423 человека находятся под медицинским наблюдением, 5 403 пациента выздоровели, 421 - умер.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 октября в Украине зафиксировано 4 420 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 5015 человек умерло, 114 410 - выздоровело.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, заболевшие, эпидемия, пандемия
 
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