Медработники, учителя и водители электротранспорта в Харькове будут застрахованы от коронавируса (Горсовет)

Медицинские работники, учителя и персонал общеобразовательных школ города Харькова, водители электротранспорта и работники станций метрополитена должны быть застрахованы на случай заболевания коронавирусом.
Об этом сегодня, 12 октября, во время рабочего совещания, посвященного усилению противоэпидемических мер на территории города, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.
«Эти категории людей находятся в постоянной зоне риска, поэтому должны быть защищены», - подчеркнул он.
В связи с этим, Игорь Терехов поручил профильным заместителям мэра вместе со страховыми компаниями разработать соответствующую программу, которая будет вынесена на следующую сессию городского совета.
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