Главная Новости Медицина Медработники, учителя и водители электротранспорта в Харькове будут застрахованы от коронавируса (Горсовет)
12.10.2020  16:52   

Медработники, учителя и водители электротранспорта в Харькове будут застрахованы от коронавируса (Горсовет)

Медицинские работники, учителя и персонал общеобразовательных школ города Харькова, водители электротранспорта и работники станций метрополитена должны быть застрахованы на случай заболевания коронавирусом.


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Об этом сегодня, 12 октября, во время рабочего совещания, посвященного усилению противоэпидемических мер на территории города, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

«Эти категории людей находятся в постоянной зоне риска, поэтому должны быть защищены», - подчеркнул он.

В связи с этим, Игорь Терехов поручил профильным заместителям мэра вместе со страховыми компаниями разработать соответствующую программу, которая будет вынесена на следующую сессию городского совета.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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