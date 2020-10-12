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12.10.2020  16:07   

Правительство требует от Харькова и Киева план по увеличению мест в госпиталях (Правительственный портал)

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил председателям Харьковской областной и городской госадминистраций предоставить планы по увеличению количества мест для больных COVID-19.


://kmu.gov.ua

Как сообщается на правительственном портале, соответствующее поручение Шмыгаль дал в ходе селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины. Также премьер заслушал доклад руководителей Харьковщины и Киева о мерах по противодействию распространению COVID-19.

В КГГА отметили, что готовы отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест на базе учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц.

Как заметил Шмыгаль, критическая ситуация с распространением инфекции сложилась в Харьковской области.

"За последние сутки на Харьковщине 741 человек заболел - это абсолютный рекорд. В Сумской области заболели 418 человек. Более чем по двухсотый Киевской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой областях. Здесь есть четкие тенденции по росту количества заболеваний", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль поручил КГГА совместно с Гочспродпотребслужбу проверить на соблюдение противоэпидемических правил местные рынки и усилить контроль за перевозками в общественном транспорте. Кроме того, он призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

Кроме того, Денис Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

«На День защитника Украины (Покрова при.ред.) в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил », - отметил Премьер-министр.

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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