Около трети погибших от коронавируса умерли дома - комментарии горсовета

Об этом во время совещания по усилению карантина в Харькове сказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
Она заявила, что ситуация, которая сложилась, обязывает упорядочить систему оказания медицинской помощи больным коронавирусом. На сегодняшний день в Харькове зарегистрировано 17 000 человек, заболевших коронавирусом. На стационарном лечении находятся около 1000 человек в областных и городских больницах. За все время карантина в Харькове заболели коронавирусом 493 медика, из которых 6 умерли.
В настоящее время 10 000 больных в Харькове находятся на домашнем лечении. Более 2 тысяч человек имеют диагноз пневмония. Дома умерли 163 человека в Харькове, остальные из более 400 летальных случаев произошли в больницах. Наибольшее количество смертей случаются в первые 3 суток после госпитализации.
"Амбулаторная медицинская помощь не решает проблему борьбы с COVID в масштабах города", - констатировала Горбунова-Рубан.
Она отметила, что люди, которые лечатся дома, делают это за свой счет. "Нужно больше внимания уделить людям, которые лечатся дома", - сказала Горбунова-Рубан.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.
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