Главная Новости Медицина Новых нарушителей карантина выявили на Харьковщине (Госпродпотребслужба)
12.10.2020  12:36   

Новых нарушителей карантина выявили на Харьковщине (Госпродпотребслужба)

Госпродпотребслужбой усилен государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением требований санитарного законодательства на объектах систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.


// Facebook

С начала введения карантинных мероприятий проведено 36760 проверок субъектов хозяйствования. По результатам проверок предоставлено 10763 предписаний (предложений), составлен 806 протоколов об административных правонарушениях. Проинформированы органы местного самоуправления и правоохранительные органы.

На железнодорожных станциях (вокзалах) и железнодорожном транспорте внутреннего сообщения осуществлено 50 проверок пригородных железнодорожных вокзалов и 17 поездов пригородного сообщения. Нарушения выявлены на 20 объектах. Для устранения нарушений предоставлено 20 предписаний (предложений) и проведено 33 разъяснительные беседы на объектах.

За предыдущую неделю совершена 1221 проверка, в т.ч. заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и др. Нарушения выявлены на 563 (46,1%) объектах. С целью устранения нарушений вынесено 22 постановления о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий, выдано 563 предписаний и предложение, оформлен 41 протокол, проинформированы органы местной власти - 39, правоохранительные органы - 5.

В школах, вузах, ПТУ и прочих учреждениях образования за неделю проведено 86 проверок, нарушения выявлены в 26 учреждениях. Для устранения выявленных нарушений выдано 26 предписаний и предложений, трое ответственных лиц привлечены к административной ответственности, в органы власти и местного самоуправления направлено 2 информации.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  коронавирус, карантин, нарушение, штраф, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.10 Образование Массовое выселение студентов из харковских общаг отменяется - комментарии министра МОН Украины 12.10 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА) 12.10 Медицина Коронавирус: в правительстве приняли 10 решений, как ужесточить карантин
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 