12.10.2020 12:36

Новых нарушителей карантина выявили на Харьковщине (Госпродпотребслужба)

Госпродпотребслужбой усилен государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением требований санитарного законодательства на объектах систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.



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С начала введения карантинных мероприятий проведено 36760 проверок субъектов хозяйствования. По результатам проверок предоставлено 10763 предписаний (предложений), составлен 806 протоколов об административных правонарушениях. Проинформированы органы местного самоуправления и правоохранительные органы.



На железнодорожных станциях (вокзалах) и железнодорожном транспорте внутреннего сообщения осуществлено 50 проверок пригородных железнодорожных вокзалов и 17 поездов пригородного сообщения. Нарушения выявлены на 20 объектах. Для устранения нарушений предоставлено 20 предписаний (предложений) и проведено 33 разъяснительные беседы на объектах.



За предыдущую неделю совершена 1221 проверка, в т.ч. заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и др. Нарушения выявлены на 563 (46,1%) объектах. С целью устранения нарушений вынесено 22 постановления о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий, выдано 563 предписаний и предложение, оформлен 41 протокол, проинформированы органы местной власти - 39, правоохранительные органы - 5.



В школах, вузах, ПТУ и прочих учреждениях образования за неделю проведено 86 проверок, нарушения выявлены в 26 учреждениях. Для устранения выявленных нарушений выдано 26 предписаний и предложений, трое ответственных лиц привлечены к административной ответственности, в органы власти и местного самоуправления направлено 2 информации.