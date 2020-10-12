Коронавирус: в правительстве приняли 10 решений, как ужесточить карантин

Школьников отправят на каникулы, студентов – на дистанционку, массовые мероприятия запретят.
11 октября во время совещания с участием Президента Украины принято 10 решений, которые призваны улучшить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране. Об этом в своем Facebook сообщил глава Комитета по вопросам здравоохранения ВР Михаил Радуцкий.
В списке главных – введение временного дистанционного обучения в вузах. «Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко», – написал нардеп.
Школьников предлагается отправить на осенние каникулы досрочно. Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября.
В красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания - ресторанов, клубов. С 22:00 заведения должны закрываться. Это касается и всех массовых мероприятий.
Напомним, с 12 октября в «оранжевую» зону вошли Харьков, Люботин, Чугуев, а также Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевской, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы.
За несоблюдения масочного режина на предпринимателей, перечезчиков и прочих «собственников помещений» предусмотрены штрафы в 3400-5100 грн.
Также Минздраву поручено увеличить запасы и установить неприосновенный запас средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни.
Ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, готовить к принятию больных с диагнозом СOVID-19. Привлекать интернов и студентов старших курсов к работе в инфекционных отделениях.
Увеличить количество ПЦР-тестов с 30–35 тыс. до 50 тыс. в сутки.
До конца октября 80% койко-мест для больных коронавирусом обеспечить подачей кислорода.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
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