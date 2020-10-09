09.10.2020 16:25

18 горбольница перестала пренимать ковидников через загруженность и заражение медиков (Суспільне)

В Харьковской городской больницы №18, которая открылась для приема больных коронавирус 1 октября заполнены все 50 мест и заболели четыре медработника.



// suspilne.media

Об этом интервью для СМИ рассказал главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус.

По его словам, сейчас 16 человек находятся на кислородной поддержке, шестеро - в реанимации.

"Свободных мест нет. На 50 койках находится 51 больной. Сейчас мы не работаем на прием том, что у нас некуда положить новых пациентов. Это отделение начало работать с 1 числа. Заполнение произошло за сутки. В настоящее время частично решен вопрос обеспечения кислородом", - говорит Менкус.

В больнице должны работать четыре бригады по 12 медиков, говорит Менкус. Однако сейчас помощь оказывают неполными бригадами:

"Наибольшее напряжение в том, что четыре медработники заболели, и заменить их некому. Они на самоизоляции, пытаемся обратиться к коллегам, друзьям по работе для того, чтобы хотя бы кого-то отправить сюда для оказания медицинской помощи".

По его словам, в больнице до сих пор нуждаются в помощи врачей-анестезиологов, терапевтов и рентгенологов.