Главная Новости Медицина Коронавирус: новый антирекорд и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)
09.10.2020  11:49   

Коронавирус: новый антирекорд и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 631 жителя области.


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475 из них - жители города Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА..

Также диагноз подтвердили у жителей следующих районов: 38 - Лозовского, 26 - Чугуевского, 16 - Харьковского, 13 - Нововодолажского, 11 - Змиевского, 9 - Изюмского, по 6 - Великобурлукского, Первомайского, 5 - Дергачевского, по 4 - Валковского и Купянского, по 3 - Балаклейского и Сахновщинского, по 2 - Боровского, Волчанского, Золочевского, Кегичевского, и м. Люботин, по 1 - Богодуховского и Коломакского районов.

Всего по области зарегистрировано 23341 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 5073 больных выздоровели, 402 - умерли.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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