Коронавирус: новый антирекорд и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

09.10.2020 11:49

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 631 жителя области.

475 из них - жители города Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА..

Также диагноз подтвердили у жителей следующих районов: 38 - Лозовского, 26 - Чугуевского, 16 - Харьковского, 13 - Нововодолажского, 11 - Змиевского, 9 - Изюмского, по 6 - Великобурлукского, Первомайского, 5 - Дергачевского, по 4 - Валковского и Купянского, по 3 - Балаклейского и Сахновщинского, по 2 - Боровского, Волчанского, Золочевского, Кегичевского, и м. Люботин, по 1 - Богодуховского и Коломакского районов.

Всего по области зарегистрировано 23341 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 5073 больных выздоровели, 402 - умерли.