Коронавирус: новый антирекорд и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 631 жителя области.
Также диагноз подтвердили у жителей следующих районов: 38 - Лозовского, 26 - Чугуевского, 16 - Харьковского, 13 - Нововодолажского, 11 - Змиевского, 9 - Изюмского, по 6 - Великобурлукского, Первомайского, 5 - Дергачевского, по 4 - Валковского и Купянского, по 3 - Балаклейского и Сахновщинского, по 2 - Боровского, Волчанского, Золочевского, Кегичевского, и м. Люботин, по 1 - Богодуховского и Коломакского районов.
Всего по области зарегистрировано 23341 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 5073 больных выздоровели, 402 - умерли.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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