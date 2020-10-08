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08.10.2020  11:13   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались девять человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 578 новых случаев заражения коронавирусом. 429 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество заболевших на 8 октября составляет 22710 человека (в Харькове – 17541 человек).

Из них:

– 402 летальных случая (за последние сутки скончалось 9 человек):

– 17359  человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 523 человека);

– 4949 человек выздоровели (за сутки – 46 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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