08.10.2020 11:13

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались девять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 578 новых случаев заражения коронавирусом. 429 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество заболевших на 8 октября составляет 22710 человека (в Харькове – 17541 человек).



Из них:



– 402 летальных случая (за последние сутки скончалось 9 человек):



– 17359 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 523 человека);



– 4949 человек выздоровели (за сутки – 46 человек).