Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 8 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 578 новых случаев заражения коронавирусом. 429 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество заболевших на 8 октября составляет 22710 человека (в Харькове – 17541 человек).
Из них:
– 402 летальных случая (за последние сутки скончалось 9 человек):
– 17359 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 523 человека);
– 4949 человек выздоровели (за сутки – 46 человек).
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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