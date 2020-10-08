08.10.2020 08:12

Харькову должны выделить дополнительные средства на инсулин (ХГС)

Городу из государственного бюджета на инсулин должны выделить дополнительные 10 млн грн.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщила журналистам заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, с 1 октября обязанность полного обеспечения инсулином больных сахарным диабетом на себя взяла Национальная служба здоровья Украины, и финансирование стало централизованным.



«К сожалению, свои обязательства служба не выполнила и перенесла их на 1 апреля 2021 года. Поэтому мы стали перед фактом, что расчетов на 1 октября у нас нет. Сейчас уже готов проект постановления Кабинета министров Украины на выделение городу дополнительных 10 млн грн. Однако, чтобы до конца года обеспечить харьковчан инсулином, необходимо 24 млн грн», - подчеркнула заместитель городского головы.