07.10.2020 19:19

Ремонт приемных отделений и поликлиник - в Харькове готовят к отопительному сезону социальную сферу (Горсовет)

Об этом сегодня, 7 октября 2020 года, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.



//city.kharkov.ua

По его словам, в ходе подготовки к новому отопительному сезону в городских медучреждениях было отремонтировано около 5 тыс. п. м сетей теплоснабжения, около 4,5 тыс. п. м электросетей, заменено 116 старых оконных блоков на новые, энергосберегающие. Кроме того, в больницах были отремонтированы вентиляционные системы и выполнены другие работы по ремонту помещений, кровель и т.д. По состоянию на 15 сентября теплосети в городских больницах подготовлены на 100%.

Также Юрий Сороколат сообщил, что в больнице скорой и неотложной медицинской помощи, больницах №17 и 25 сейчас проводится ремонт в приемных отделениях, на что были выделены средства из госбюджета. Кроме того, по решению городского совета больницу скорой помощи и больницу №25 оснащают автономными источниками электроснабжения. «Выполняется поставка оборудования, подготовлены помещения, и я думаю, что в этом году мы эти работы завершим», - отметил Юрий Сороколат.

Кроме того, капитальный ремонт за счет средств Национальной службы здоровья Украины был выполнен в помещениях городской поликлиники №9. Также ремонтные работы выполнены в других поликлиниках, амбулаториях и стационарах больниц.

Как отметила и.о. директора Департамента социальной политики Ирина Левченко, к новому отопительному сезону подготовлены все 12 городских учреждений социальной сферы - 9 территориальных центров по предоставлению социальных услуг, городской центр реабилитации «Промінь», центр реинтеграции бездомных и социальная гостиница. С целью повышения энергоэффективности в зданиях утеплили фасады, заменили окна на современные стеклопакеты, выполнили ремонт систем водо- и теплоснабжения, заменили, где необходимо, двери и электропроводку. В городском центре реинтеграции бездомных установили железобетонные опоры и провели наружное электроосвещение.