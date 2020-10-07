07.10.2020 17:19

Харьковские бригады взяли биоматериал для теста на COVID у 38 тысяч человек (Горсовет)

Такую информацию по состоянию на 5 октября 2020 года озвучила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.



//city.kharkov.ua

По ее словам, всего мобильные бригады осуществили 20,8 тыс. выездов, и за последние две недели нагрузка на них значительно возросла. Например, 5 октября они выезжали 451 раз и провели 901 забор биоматериала. Кроме того, из-за роста количества тестирований Харьковский областной лабораторный центр отдает результаты через 5-7 дней, что влияет на скорость лечения и повышает риски дальнейшего распространения COVID-19.

Заместитель городского головы отметила, что по состоянию на 5 октября в городе с начала наблюдения зарегистрировано 16 230 случаев COVID-19, в том числе у 450 медработников, 475 детей. За это время выздоровели 5 547 пациентов, умерли – 206, в том числе три медработника. Под медицинским наблюдением находятся 10 683 человека, в том числе на стационарном лечении с диагнозом «пневмония» - 811 человек, с подтвержденным COVID – 630. На амбулаторном лечении находятся 5800 пациентов, с пневмонией – 1750 человек, на самоизоляции без симптомов заболевания с позитивным результатом ПЦР-исследования - 2322 человека.

«Почему заболели 16 тысяч 230 человек, а выздоровели только 5 тысяч 547? За две недели можно справиться с самим вирусом, но у многих выздоровевших людей остается заболевание, как правило пневмония, которую нужно долечивать и обследовать», - отметила вице-мэр, объясняя, каких людей относят к полностью выздоровевшим.

Напомним, что летом текущего года город приобрел за средства резервного фонда городского бюджета 10 автомобилей «Renault» для бригад, которые занимаются забором биологического материала для тестирования на COVID-19. Санитарные автомобили были приобретены по одному на восемь районов города и два – для Московского района. Кроме того, осенью в Харькове выделили дополнительные средства на борьбу с COVID-19.