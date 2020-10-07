07.10.2020 15:49

В Харькове выделили дополнительные средства на борьбу с COVID-19 (Горсовет)

7,6 млн грн направили этой осенью на обеспечение городских больниц всем необходимым для лечения пациентов с COVID-19.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 7 октября 2020 года, сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, из этих дополнительных средств 4,6 млн грн направлены на кислородное обеспечение, еще 3 млн грн - на лекарственные препараты, средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Кроме того, еще 6 млн грн планируется направить на приобретение для больниц оборудования, кислородопровода, кроватей и т.д.

Всего в харьковских больницах развернуто 610 коек для больных COVID-19: 140 - в больнице №13, 120 - в больнице №17, 110 - в роддоме №2, 190 - в больнице №25, 50 - в больнице №18. По словам вице-мэра, есть планы увеличить количество мест и открыть еще 60 коек в больнице №17. Таким образом, в городских больницах будет работать 670 коек для больных COVID-19. Также в коммунальных учреждениях оснащено 150 точек забора кислорода. Светлана Горбунова-Рубан отметила, что в городских больницах укомплектованы бригады медиков, лечащих короновирусных больных.

«Ситуация в больницах Украины и мира одна и та же - коек недостаточно, так как интенсивно растет количество больных COVID-19. Организовать работу одной койки - значит сделать ее функциональной, подвести кислород и обеспечить работу медработника. Сегодня мы сделали все, чтобы увеличить количество коек. Провели быстрый аудит финансовых возможностей, учитывая, что это конец года и где-то есть неиспользованные или сэкономленные средства, и уже запустили в работу дополнительные ресурсы. В частности, 1,8 млн грн уже используются для приобретения для городской больницы №13 кислородопровода и кислорода», - сообщила Светлана Горбунова-Рубан.

Заместитель городского головы обратилась к харьковчанам с просьбой носить средства индивидуальной защиты, так как от этого зависит здоровье других людей и то, как город пройдет период пандемии.

«Все зависит от того, как мы относимся к этой ситуации. Если будем относиться с пониманием того, что заболевание есть и что нужно себя обезопасить и пройти этот путь с минимальными потерями, - пройдем сложный эпидпериод. Нужно просто изменить отношение к ситуации и понять, что если, например, ты живешь в 9-этажном доме и заболел, не стоит ходить по подъезду без маски, нужно изолироваться, беречь себя и людей. Иначе никак. Маска нужна», - подытожила Светлана Горбунова-Рубан.