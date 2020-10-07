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07.10.2020  13:35   

Коронавирус: сколько свободных мест осталось в опорных больницах Харькова (Суспільне)

На утро 7 октября в Харьковской областной инфекционной больнице осталось три свободных места, диспансер радиационной защиты населения заполнен – новых больных пока не принимает.


// Facebook

О наличии свободніх коек для коронавирусніх больніх Суспільному сообщила заместитель директора областной инфекционки Валентина Маслова.

"Утром находится 287 больных. Можем принять трех, до 290", - сказала Маслова.

Она также отметила, что днем ​​7 октября ожидается выписка части пациентов, поэтому свободных мест больше.

"Реанимация стабильно на 100% заполнена, другой ситуации нет. Стабильно 12 больных в реанимации, плюс больные в палатах интенсивной терапии на базе других отделений", - сообщила Маслова.

В диспансере радиационной защиты населения, одном из опорных для приема COVID-больных, закончились свободные места для пациентов с коронавирусом. Новых больных медучреждение пока не принимает.

Эту информацию подтвердила директор диспансера Ирина Пирогова.

"У нас отделение рассчитано на 110 человек, сегодня находится 121 пациент, приставленные дополнительные кровати. В реанимации стабильно девять человек, хотя у нас реанимация рассчитана на шесть пациентов, но есть девять кислородных точек, и к ним они подключены" - сказала Пирогова.

По ее словам, пока не будет свободных мест, новых больных диспансер принимать не будет.

Напомним, больных коронавирусом в Харькове, кроме областной инфекционной больницы и чернобыльского диспансера, принимают 17, 13, 25 больницы и родильный дом №2.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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