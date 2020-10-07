Главная Новости Медицина От 45 тыс. гривен: министр Степанов назвал стоимость лечения тяжелого больного COVID-19 (Брифинг МОЗ)
07.10.2020  11:43   

От 45 тыс. гривен: министр Степанов назвал стоимость лечения тяжелого больного COVID-19 (Брифинг МОЗ)

Лечение одного пациента с тяжелым течением заболевания COVID-19, согласно соответствующему тарифу, стоит от 45 000 гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.


://facebook.com

"В тарифе, который мы перечисляем всем без исключения больницам, которые работают с COVID-19, когда мы его просчитывали, там учтены: первая часть - что у нас есть 300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении COVID-19. Вторая часть - это лекарственные средства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения больного COVID-19. Если мы рассчитываем на одного больного, процесс лечения, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма от 45 000 гривен ", - отметил он.

Напомним, сейчас в харьковски больницах и на самоизоляции находится более 17 000 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.10 Медицина Коронавирус: сколько свободных мест осталось в опорных больницах Харькова (Суспільне) 07.10 Медицина Министр здравоохранения жалуется на недостаток тестов на коронавирус в Харькове (Брифинг МОЗ) 07.10 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 