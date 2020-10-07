От 45 тыс. гривен: министр Степанов назвал стоимость лечения тяжелого больного COVID-19 (Брифинг МОЗ)

Лечение одного пациента с тяжелым течением заболевания COVID-19, согласно соответствующему тарифу, стоит от 45 000 гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"В тарифе, который мы перечисляем всем без исключения больницам, которые работают с COVID-19, когда мы его просчитывали, там учтены: первая часть - что у нас есть 300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении COVID-19. Вторая часть - это лекарственные средства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения больного COVID-19. Если мы рассчитываем на одного больного, процесс лечения, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма от 45 000 гривен ", - отметил он.
Напомним, сейчас в харьковски больницах и на самоизоляции находится более 17 000 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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