07.10.2020 11:58

В Харькове открыли сезон гриппа: первая статистика (ХОЛЦ)

С 28 сентября 2020 года начался новый эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ 2020-2021 годов.



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По информации специалистов областного лабцентра, эпидемическая ситуация по гриппу в области характерна для начала эпидемического сезона.



В период с 28 сентяьря по 4 октября заболели 3529 человек, из них 1836 (52,0%) - дети в возрасте до 17 лет. Как обычно, большинство заболевших (85,6%) ж воспитанники детсадой и школьники.



Показатель заболеваемости составляет 133,53 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 68,4% и на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 39 человек, из них 30 детей.



По данным ГУ «Центр общественного здоровья МЗ Украины» в эпидсезона 2020-2021 годов в Украину будет поставлено:



- 500000 доз вакцины «Ваксигрип Тетра» (производитель - «Санофи Пастер», Франция, четырехвалентная)



- 45000 доз вакцины «Инфлювак («Абботт Биолоджикалз Б.В.», Нидерланды, трехвалентная)



- 100000 доз вакцины «Джис Флю» ( «Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, трехвалентная)



- 20000 доз вакцины «Джис Флю» ( «Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, четырехвалентная).



Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии этого эпидсезона, соответственно, четырехвалентная - от четырех.



В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации по составу вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов:



вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09;



вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)



вирус, подобный В/Washington/02/2019 (линия B/Victoria)



вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).



По состоянию на 6 октября данным КП ХОР «Областной аптечный склад» в наличии есть трехвалентная вакцина «Джис Флю», производитель Южная Корея.